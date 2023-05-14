Ушёл из жизни 13-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Оуэн Дэвидсон

Об этом сообщил Международный зал теннисной славы, членом которого являлся Дэвидсон.

Дэвидсон успешно играл как в парном разряде, так и миксте. Из 13 титулов на ТБШ 11 он завоевал в миксте и два — в парах. В числе прочих он играл в паре с легендарной Билли Джин Кинг, вместе они завоевали восемь титулов ТБШ.

«Наши сердца разбиты, но мы находим покой в прекрасных воспоминаниях, которые можем разделить с нашим ушедшим другом», — написала в социальных сетях Билли Джин Кинг.