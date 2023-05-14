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15:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев пробился в третий круг теннисного «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев прошел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 7,7 миллиона евро.

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Источник: Reuters

В матче второго раунда Медведев (3-й номер посева) обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

За выход в четвертый раунд Медведев поспорит с 31-м сеяным испанцем Бернабе Сапата-Миральесом (31).

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