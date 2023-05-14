Бублик проиграл четвертой ракетке мира на «Мастерсе» в Риме
Александр Бублик потерпел поражение на грунтовом турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Александр Бублик потерпел поражение на грунтовом турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче третьего круга в соперники сильнейшему теннисисту Казахстана, занимающему 49 место в рейтинге АТР, достался четвертая ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии.
Бублик оказался сопротивление на нелюбимом для себя покрытии, но в итоге проиграл в трех сетах — 1:6, 6:4, 6:7 (0:7).