Бублик проиграл четвертой ракетке мира на «Мастерсе» в Риме

В матче третьего круга в соперники сильнейшему теннисисту Казахстана, занимающему 49 место в рейтинге АТР, достался четвертая ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии.

Бублик оказался сопротивление на нелюбимом для себя покрытии, но в итоге проиграл в трех сетах — 1:6, 6:4, 6:7 (0:7).