Рыбакина вышла в ⅛ финала грунтового «Мастерса» в Риме

Источник: Mutua Madrid Open

Сегодня, 14 мая, она провела матч третьего круга. Соперницей Рыбакиной, шестой ракетки мира, была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57 место.

Рыбакина вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница отказалась от продолжения борьбы.