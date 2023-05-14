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22:32 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина вышла в ⅛ финала грунтового «Мастерса» в Риме

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина вышла в ⅛ финала грунтового турнира Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Mutua Madrid Open

Сегодня, 14 мая, она провела матч третьего круга. Соперницей Рыбакиной, шестой ракетки мира, была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57 место.

Рыбакина вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница отказалась от продолжения борьбы.

Напомним, в мужском одиночном разряде барьер третьего круга не смог преодолеть Александр Бублик, проигравший четвертой ракетке мира Касперу Рууду из Норвегии.

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