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13:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко до сих пор не одобрили визу для поездки на Уимблдон

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сообщила, что до сих пор не получила британскую визу, чтобы иметь возможность выступить на Уимблдонском теннисном турнире.

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Источник: Reuters

Соревнования пройдут на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) в Лондоне с 3 по 16 июля.

«Моя виза до сих пор не одобрена», — написала спортсменка в «сториз» в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

В конце марта организаторы объявили о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе. В заявлении организаторов Уимблдона утверждается, что теннисистам из России и Белоруссии на турнире будет запрещено выражать поддержку СВО. Кроме того, не допустят игроков, которые получают госфинансирование, включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под управлением или контролем властей. При этом теннисисты из России должны будут подписать декларацию о нейтралитете для допуска на Уимблдон.

В апреле 2022 года AELTC из-за ситуации на Украине отказался допускать на Уимблдон российских и белорусских теннисистов, которые имеют право принимать участие в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. В ответ на это ассоциации оштрафовали британские организации, а Уимблдон был лишен рейтинговых очков.

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