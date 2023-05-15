Соболенко до сих пор не одобрили визу для поездки на Уимблдон

Соревнования пройдут на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) в Лондоне с 3 по 16 июля.

«Моя виза до сих пор не одобрена», — написала спортсменка в «сториз» в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

В конце марта организаторы объявили о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе. В заявлении организаторов Уимблдона утверждается, что теннисистам из России и Белоруссии на турнире будет запрещено выражать поддержку СВО. Кроме того, не допустят игроков, которые получают госфинансирование, включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под управлением или контролем властей. При этом теннисисты из России должны будут подписать декларацию о нейтралитете для допуска на Уимблдон.