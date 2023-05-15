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18:29 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина вышла в ¼ финала «Мастерса» в Риме

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбкина вышла в четвертьфинал Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz/Турар Казангапов

В матче четвертого круга казахстанка встречалась с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Рыбакина одолела соперницу по итогам двух сетов — 6:3, 6:3.

Матч продолжался один час и 12 минут.

Напомним, что в матче третьего круга соперницей Рыбакиной, шестой ракетки мира, была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57 место.

Рыбакина вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница отказалась от продолжения борьбы.

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