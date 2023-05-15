Елена Рыбакина вышла в ¼ финала «Мастерса» в Риме

В матче четвертого круга казахстанка встречалась с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Рыбакина одолела соперницу по итогам двух сетов — 6:3, 6:3.

Матч продолжался один час и 12 минут.

Напомним, что в матче третьего круга соперницей Рыбакиной, шестой ракетки мира, была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57 место.