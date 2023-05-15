Российские теннисисты Рублев и Медведев вышли в четвертый круг турнира «Мастерс» в Риме

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:3 в пользу российского теннисиста, посеянного на турнире под третьим номером. В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между американцем Джей-Джеем Вульфом и представителем Германии Александром Зверевым.

В другом матче россиянин Андрей Рублев победил испанца Алехандро Давидович-Фокину со счетом 7:6 (10:8), 6:3. Ему в следующем круге будет противостоять немец Янник Ханфманн. Испанский теннисист Карлос Алькарас, который 22 апреля гарантированно обойдет в мировом рейтинге серба Новака Джоковича и вновь станет первой ракеткой мира, в понедельник завершил выступление на турнире в Риме. Алькарас проиграл венгру Фабиану Марожану, занимающему 135-ю строчку в рейтинге ATP.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 19 титулов ATP, 4 из которых Медведев выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году в составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Рублеву 25 лет, он располагается на 6-м месте в рейтинге ATP, на его счету 13 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин никогда не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпиаде в Токио Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.