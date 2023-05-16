Медведев прокомментировал конфликт со Зверевым

После матча третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло против Медведева Зверев сказал, что россиянин — один из самых нечестных игроков в мировом теннисе. В ответ Медведев заявил, что Зверев «живет в своем собственном мире» и ему стоит посмотреть в зеркало. После этого представляющий Германию теннисист заявил, что имеет право критиковать россиянина, так как сам всегда ведет честную игру.

«Все наши матчи получаются захватывающими. Последние два были сумасшедшими — в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло. Что касается случая в Монте-Карло, мы поговорили после, и я думаю, что все в порядке. Кажется, мы оба оставили это в прошлом. Я проиграл Хольгеру Руне, когда говорил об этом инциденте, а он проиграл мне. Такое бывает. Поэтому, думаю, все у нас нормально. Но это не значит, что если мы будем играть завтра, то ничего не случится. Никогда не знаешь. Мы соперники», — приводит слова Медведева tennis.com.