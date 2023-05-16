Россиянин Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Риме

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу российского теннисиста, посеянного на турнире под третьим номером. В четвертьфинале Медведев сыграет с другим представителем Германии Янником Ханфманном, обыгравшим в другом матче дня Андрея Рублева со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3. Ханфманн показал лучший результат в карьере на турнирах серии «Мастерс». Предыдущий личный рекорд — выход в третий круг «Мастерса» — немец установил на предыдущем турнире в Мадриде, завершившемся 7 мая.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 19 титулов ATP, 4 из которых Медведев выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году в составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.