Джокович проиграл Руне в ¼ финала «Мастерса» в Риме
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.
Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу Руне. Спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут. Матч прерывался из-за дождя.
1-я ракетка мира Джокович 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету 7-й ракетки мира Руне 3 эйса, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Отметим, что по ходу матча Руне назвал судью посмешищем после ошибки арбитра.
35-летний Джокович является действующим чемпионом турнира в Риме.
В полуфинале Руне сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).