У Свёнтек зазвонил телефон во время матча с Рыбакиной

Счёт личных встреч теннисисток — 2−1 в пользу Рыбакиной (если учитывать выставочную Мировую теннисную лигу, то даже 3−1). Елена проиграла в двух сетах в четвертьфинале турнира в Остраве в 2021 году, в это межсезонье уверенно победила как раз на Мировой теннисной лиге, а затем уже на двух крупных соревнованиях выбила Игу — в ⅛ финала Australian Open (6:4, 6:4) и в полуфинале Индиан-Уэллса (6:2, 6:2). Отметим, что все эти поединки прошли на харде, то есть на грунте они ранее не играли.