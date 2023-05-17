Текущие события
Футбол. Еврокубки
17.05
Манчестер Сити
Реал
40
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Финляндия
Франция
53
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Канада
Казахстан
51
Футбол. Кубок России
17.05
Краснодар
Урал
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
США
Австрия
41
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Латвия
Норвегия
21
Все события
17 мая, источник: Чемпионат.com

У Свёнтек зазвонил телефон во время матча с Рыбакиной

Польская теннисистка Ига Свёнтек, проводящая матч в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме с Еленой Рыбакиной, забыла перед встречей отключить мобильный телефон.

Наверх

Он зазвонил по ходу матча, и 21-летней теннисистке пришлось потратить несколько секунд, чтобы найти девайс, отключить входящий вызов и отдать смартфон на трибуну.

Счёт личных встреч теннисисток — 2−1 в пользу Рыбакиной (если учитывать выставочную Мировую теннисную лигу, то даже 3−1). Елена проиграла в двух сетах в четвертьфинале турнира в Остраве в 2021 году, в это межсезонье уверенно победила как раз на Мировой теннисной лиге, а затем уже на двух крупных соревнованиях выбила Игу — в ⅛ финала Australian Open (6:4, 6:4) и в полуфинале Индиан-Уэллса (6:2, 6:2). Отметим, что все эти поединки прошли на харде, то есть на грунте они ранее не играли.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разгром со счётом 60:0 породил скандал в мини-футболе
Олимпийский чемпион из России получил нелепую дисквалификацию
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь