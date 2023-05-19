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20:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кудерметова проиграла украинке Калининой в полуфинале турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла украинке Ангелине Калининой в полуфинале турнира в Риме — 5:7, 7:5, 6:2.

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Источник: Reuters

Игра продолжалась 2 часа 53 минуты.

Кудерметова сделала 9 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Калининой 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В финале Калинина сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Елена Остапенко (Латвия, 20).

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