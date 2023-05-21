Медведев победил Циципаса и сыграет с Руне в финале римского «Мастерса»
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 7,7 миллиона евро.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 7,7 миллиона евро.
Медведев, получивший третий номер посева, в ½ финала обыграл пятую ракетку турнира грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:5, 7:5. Матч несколько раз прерывался из-за дождя.
В финале Медведев встретится с датским теннисистом Хольгером Руне (7-й номер посева).
Медведев является первой ракеткой России и идет на третьей строчке в рейтинге лучших теннисистов мира. 27-летний россиянин — победитель 19 турниров под эгидой ATP, в том числе US Open — 2021, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.