Медведев победил Циципаса и сыграет с Руне в финале римского «Мастерса»

Медведев, получивший третий номер посева, в ½ финала обыграл пятую ракетку турнира грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:5, 7:5. Матч несколько раз прерывался из-за дождя.

Медведев является первой ракеткой России и идет на третьей строчке в рейтинге лучших теннисистов мира. 27-летний россиянин — победитель 19 турниров под эгидой ATP, в том числе US Open — 2021, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.