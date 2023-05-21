Медведев сравнил победный танец с пьяным в баре

«Я однажды уже делал подобное на Открытом чемпионате США, и это известный момент, мне нравится гиф с ним. Так что посмотрим, что станет с этим танцем. Потому что когда ты делаешь подобное, это словно ты абсолютно пьяный в баре. Когда ты танцуешь и у тебя много таких же друзей, мы чувствуешь себя богом танцпола. Но когда они показывают тебе видео, ты понимаешь, что это было не так. Так что я не знаю, что будет дальше, но я был просто счастлив выйти в своей первый финал “Мастерса” на грунте и с нетерпением его жду», — сказал Медведев в интервью на корте, видео которого опубликовано в Twitter-аккаунте Tennis TV.