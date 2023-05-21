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10:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев сравнил победный танец с пьяным в баре

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что его празднование после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме по ощущениям было похоже на пьяный танец в баре.

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Источник: Reuters

В субботу Медведев обыграл Циципаса со счетом 7:5, 7:5. После победы он станцевал на корте.

«Я однажды уже делал подобное на Открытом чемпионате США, и это известный момент, мне нравится гиф с ним. Так что посмотрим, что станет с этим танцем. Потому что когда ты делаешь подобное, это словно ты абсолютно пьяный в баре. Когда ты танцуешь и у тебя много таких же друзей, мы чувствуешь себя богом танцпола. Но когда они показывают тебе видео, ты понимаешь, что это было не так. Так что я не знаю, что будет дальше, но я был просто счастлив выйти в своей первый финал “Мастерса” на грунте и с нетерпением его жду», — сказал Медведев в интервью на корте, видео которого опубликовано в Twitter-аккаунте Tennis TV.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда я увидел этот танец, я подумал, что это выглядит нелепо. Но когда я увижу его через год или, может, через месяц, я скажу: “Нет, это воспоминания”. Это память, это забавно. Я вышел в своей первый финал “Мастерса”, так что чувствовал себя отлично. Но это не значит, что я буду танцевать после каждого матча», — добавил 27-летний теннисист на пресс-конференции.

В финале россиянин встретится с датчанином Хольгером Руне.

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