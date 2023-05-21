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20:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев выиграл турнир Masters в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев победил датчанина Хольгера Руне в финале турнира Masters в Риме.

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Эта победа стала для россиянина 20-й в одиночном разряде под эгидой ATP и первой на грунтовом покрытии. Продолжавшаяся 1 час 42 минуты встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5.

27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге ATP. 20-летний Руне — седьмое. На его счету четыре победы в турнирах ATP в одиночном разряде.

Призовой фонд мужской части итальянского турнира превышает €7,7 млн.

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