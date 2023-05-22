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13:19 (мск), источник: Прессбол

При любом результате на «Ролан Гаррос» Арина Соболенко станет 1-й ракеткой мира, если Швентек не дойдет до полуфинала

В воскресенье, 28 мая, в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема».

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Источник: Reuters

С началом «Ролан Гаррос» первую строку в Live-рейтинге WTA займет белоруска Арина Соболенко, поскольку первой ракетке мира Иге Швентек нужно будет защищать прошлогодние 2000 очков, положенные за титул.

Арина в прошлом сезоне зачехлила ракетку в третьем круге «РГ».

Как подметил в твиттере португальский репортер и теннисный комментатор Хосе Моргадо, при любом результате Соболенко в Париже белоруска станет первой ракеткой мира, если польская спортсменка не сможет дойти до полуфинала «Ролан Гаррос».

На недавнем турнире в Риме Ига Швентек отказалась от продолжения борьбы в четвертьфинале против Елены Рыбакиной из-за травмы правой ноги.

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