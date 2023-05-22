Две белоруски вышли во 2-й раунд квалификации «Ролан Гаррос»
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно стартовали в квалификации открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно стартовали в квалификации открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Кристина Дмитрук всего за 50 минут уверенно переиграла в двух сетах французскую теннисистку Дафни Мпетши Перрикар — 6:1, 6:3. Во втором круге она встретится с Симоной Вальтер из Швейцарии.
Ирина Шиманович также в двух партиях победила представительницу Китайского Тайбэя Джоанну Гарланд — 6:4, 6:0. Следующей соперницей белоруски будет француженка Марго Рувруа.
Ранее белорусская теннисистка Ольга Говорцова проиграла бразильянке Лауре Пигосси — 1:6, 3:6.
Чтобы пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос» нужно преодолеть три квалификационных барьера.