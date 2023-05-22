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20:04 (мск), источник: БЕЛТА

Две белоруски вышли во 2-й раунд квалификации «Ролан Гаррос»

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно стартовали в квалификации открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Кристина Дмитрук всего за 50 минут уверенно переиграла в двух сетах французскую теннисистку Дафни Мпетши Перрикар — 6:1, 6:3. Во втором круге она встретится с Симоной Вальтер из Швейцарии.

Ирина Шиманович также в двух партиях победила представительницу Китайского Тайбэя Джоанну Гарланд — 6:4, 6:0. Следующей соперницей белоруски будет француженка Марго Рувруа.

Ранее белорусская теннисистка Ольга Говорцова проиграла бразильянке Лауре Пигосси — 1:6, 3:6.

Чтобы пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос» нужно преодолеть три квалификационных барьера.

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