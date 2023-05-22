Российско-украинский дуэт вышел в четвертьфинал парного женского теннисного турнира в Марокко

В матче ⅛ финала российско-украинский дуэт обыграл грузинку Нателу Дзаламидзе и Маяр Шериф из Египта.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 7:5, 5:7, 10:5 в пользу спортсменок из России и Украины.