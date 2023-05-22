Российско-украинский дуэт вышел в четвертьфинал парного женского теннисного турнира в Марокко
Российская теннисистка Ирина Хромачева и украинка Валерия Страхова вышли в четвертьфинал парного турнира в Рабате (Марокко).
Российская теннисистка Ирина Хромачева и украинка Валерия Страхова вышли в четвертьфинал парного турнира в Рабате (Марокко).
В матче ⅛ финала российско-украинский дуэт обыграл грузинку Нателу Дзаламидзе и Маяр Шериф из Египта.
Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 7:5, 5:7, 10:5 в пользу спортсменок из России и Украины.
В четвертьфинале турнира Хромачева и Страхова сыграют c Моникой Ничулеску (Румыния) и Макото Ниномией (Япония).