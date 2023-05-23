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19:50 (мск), источник: Sport24

Сафиуллин попал в основную сетку «Уимблдона» вместо Надаля

Российский теннисист Роман Сафиуллин попал в основную сетку «Уимблдона» в результате отказа от участия в турнире испанца Рафаэля Надаля.

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Ранее Надаль объявил о перерыве в выступлениях из-за здоровья и намерен завершить карьеру в 2024 году.

«Уиблдон»-2023 начнется 3 июля.

Сегодня стало известно, что Сафиуллин пропускает «Ролан Гаррос», поскольку он забыл заявиться в квалификацию турнира.

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