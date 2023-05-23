Сафиуллин попал в основную сетку «Уимблдона» вместо Надаля
Российский теннисист Роман Сафиуллин попал в основную сетку «Уимблдона» в результате отказа от участия в турнире испанца Рафаэля Надаля.
Российский теннисист Роман Сафиуллин попал в основную сетку «Уимблдона» в результате отказа от участия в турнире испанца Рафаэля Надаля.
Ранее Надаль объявил о перерыве в выступлениях из-за здоровья и намерен завершить карьеру в 2024 году.
«Уиблдон»-2023 начнется 3 июля.
Сегодня стало известно, что Сафиуллин пропускает «Ролан Гаррос», поскольку он забыл заявиться в квалификацию турнира.