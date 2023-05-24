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11:54 (мск), источник: Прессбол

ESPN: Похоже, Рыбакина, Швентек и Соболенко составляют новую «Большую тройку»

Авторитетный сайт ESPN отметил последние успехи белоруски Арины Соболенко, польской спортсменки Иги Швентек и казахстанки Елены Рыбакиной, констатировав появление «Большой тройки» в мировом женском теннисе.

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Источник: Reuters

«Рыбакина, которую не наградили очками за ее титул Уимблдона прошлым летом, теперь занимает наивысшее место в карьере — четвертое. Похоже, вместе с Игой Швентек и Ариной Соболенко она составляет новую “Большую тройку”. В совокупности это трио выиграло последние четыре мэйджор-титула и три трофея уровня ВТА-1000 из пяти в этом году.

В течение последних нескольких лет, или, во всяком случае, с тех пор, как Серена Уильямс ушла в декретный отпуск в 2017 году, ВТА испытывала трудности со стабильностью на вершине рейтинга, но теперь кажется, что есть как минимум три теннисистки, которые могут бороться за титулы неделю за неделей и на любом покрытии. И сейчас, учитывая неопределенность, связанную с травмой Швентек, у Соболенко появляется шанс обогнать Игу и занять первое место в мировом реестре после завершения открытого чемпионата Франции» — пишется в статье ESPN.

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