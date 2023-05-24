«Его голос звучал агрессивно и почти зло». Сложный путь Шараповой до всепоглощающей любви

Мария Шарапова — теннисистка с удивительной судьбой! В её жизни были взлёты и падения как на корте, так и за его пределами. В любви спортсменке тоже приходилось нелегко. Россиянка столкнулась с горечью безответных чувств и пережила жуткое предательство от близкого человека. Тем не менее она не утратила веры в большую и светлую любовь и была вознаграждена за своё терпение.

Теперь Шарапова счастлива в отношениях с Алексом Гилксом, который является отцом маленького сына Марии, но не её мужем. Как же так и когда будет свадьба? И будет ли она?

Первая безответная любовь «вне закона»

Мария Шарапова не раз признавалась, что ей крайне тяжело проявлять эмоции, когда дело касается личных переживаний. Ещё труднее теннисистке было, когда в 16 лет она впервые познала чувство влюблённости в коллегу по цеху Хуан-Карлоса Ферреро. В 2004 году россиянка увлеклась статным 23-летним спортсменом и буквально стала его тенью, сопровождая его на разных мероприятиях.

Тем не менее отношений между Шараповой и Ферреро не было и быть не могло, хотя бы потому, что Мария была ещё слишком молода, и это противоречило закону как в России, так и в Испании. Другой же проблемой на пути к счастью теннисистки было отсутствие взаимности: Хуан-Карлос уже встречался с другой девушкой, а вскоре и женился на ней.

«В 2004-м Ферреро было 23, а мне — 16. В большинстве стран это даже вне закона. Но сердцу не прикажешь. Я следила за ним, строила планы. Пряталась за занавеску у окна своего коттеджа и подсматривала за каждым его передвижением. И у меня была одна большая проблема. У Хуан-Карлоса была девушка! Может, она была чудесная, но разве я могла воспринимать её иначе, чем препятствие моему счастью? Стоило мне увидеть их вместе, таких симпатичных, я понимала, что я всего лишь глупый влюблённый ребёнок», — вспоминала спортсменка в своих мемуарах.

Ферреро постарался сгладить ситуацию и сделал так, чтобы Шарапова не оказалась в неловком положении и не испытала всепоглощающую боль, и Мария была благодарна ему за тактичность и нежелание ранить её.

Секс-скандал с известным музыкантом

Впоследствии теннисистку заподозрили в отношениях с Энди Роддиком — их часто видели вместе в 2005 году — однако публичного признания от спортсменов поклонники пары так и не дождались. Зато подтверждений роману Шараповой с солистом поп-рок-группы Maroon 5 Адамом Левином было предостаточно. Правда, роман завершился неудачно, и, в отличие от того же Ферреро, музыкант не пожалел её чувств, спустя пару лет после их расставания дав скандальное интервью, где раскрыл неприятные подробности их интимной жизни.

«Во время секса она не издавала ни звука! Я думал, что она будет кричать, как на корте, но она лежала как дохлая лягушка. Вы даже представить не можете, как я был разочарован. После этого ещё месяц принимал антидепрессанты. Я до сих пор пребываю в шоке. Для меня это стало самым серьёзным потрясением в жизни после того случая в детстве, когда я узнал, что Санта-Клаус — выдумка, а подарки мне приносят родители», — слова Левина иначе как мерзкими и не назовёшь. К счастью, ему хватило совести попросить за них прощения у Марии в 2012 году.

Парень, для которого она слишком хороша

Когда теннисистка оправилась после пережитого потрясения, то обратила внимание на сына миллиардера Дика Эберсола Чарли, но в итоге Шарапова выбрала не его, а баскетболиста Сашу Вуячича. Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» сразу покорил сердце спортсменки, которая впервые за долгое время почувствовала себя счастливой. Отношения пары развивались стремительно, и уже в 2010 году Вуячич сделал Шараповой предложение. Эта история любви могла закончиться грандиозным праздником, но обернулась разрушительным разочарованием для россиянки.

Мария только-только выиграла «Ролан Гаррос», собрала «Карьерный шлем» и хотела поделиться этой радостной новостью с Сашей, но вместо поздравлений наткнулась на поток упрёков, перетёкших в открытую агрессию. Оказалось, баскетболист не смог выдержать конкуренцию с более успешной теннисисткой, завидуя её победам на корте. Это поставило крест на их совместном будущем.

«Он не любил вспоминать о том, что я зарабатываю больше, что мой дом больше. Мы никогда не обсуждали и не признавали, что я в теннисном мире успешнее и значимее, чем он в баскетбольном….



…Его голос звучал агрессивно и почти зло. Как выяснилось по ходу нашего разговора, он бесился от того, что я не упомянула его в своей речи во время церемонии награждения. Ни о чём другом он не мог думать. Многие месяцы я ждала от него какого-то знака, какого-то намёка. И вот я его получила — всего в одном предложении. Наши отношения закончились», — писала в мемуарах Мария.

Любовник Серены Уильямс с «чёрным сердцем»

Следующим любовным интересом Шараповой стал Григор Димитров — бывший парень её принципиальной соперницы Серены Уильямс. Конечно же, американке это не очень понравилось, и она жёстко высказалась о зарождающихся чувствах двух теннисистов:

«Если Шарапова хочет встречаться с парнем, у которого “чёрное сердце”, то вперёд».

Многие посчитали, что Уильямс просто обижена, но в конце концов Шарапова ушла от Димитрова, несмотря на то что тот красиво ухаживал за ней. Например, однажды Григор прислал ей букет из 500 красных роз прямо на турнир в Штутгарте. Вместе с россиянкой болгарин рос в профессиональном плане, однако всё было не так просто.

«Я следила за тем, как он поднимается в квалификации. Видела, как он менял грязный отель возле шоссе в Мадриде — такой, в котором даже крысы не живут — на люкс в парижских Four Seasons. Я смотрела, как он становится мужчиной», — вспоминала Мария.

Оба спортсмена решили сконцентрироваться на собственных карьерах, поэтому прекратили общение.

Идеальный парень, но не муж

Сплошные провалы в личной жизни едва не довели Шарапову до отчаяния, а добил её допинговый скандал. Справиться с таким давлением Марии было нелегко, однако вскоре рядом с ней появился достойный мужчина, который смог поддержать её в трудный момент. В 2018 году теннисистка начала встречаться с британским бизнесменом Александром Гилксом. Поначалу возлюбленные не афишировали свои отношения, но затем скрываться стало бессмысленно.

В 2019 году Шарапова и Гилкс посетили светское мероприятие в Лос-Анджелесе вместе и уже не отрицали этого. Было заметно, что молодые люди счастливы. Мария и вовсе светилась — наконец ей достался партнёр, который уважительно относился к ней и её желаниям. Ради неё Алекс даже начал больше говорить на русском языке — этот навык передался ему от мамы Робин, которая много лет проработала в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы.