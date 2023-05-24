Белорусская теннисистка Кристина Дмитрук проиграла в квалификации «Ролан Гаррос»

Сегодня во втором квалификационном раунде белоруска, занимающая 216-е место в мировом рейтинге, уступила швейцарской теннисистке Симоне Вальтерт, у которой 127-я позиция, — 6:7 (6:8), 2:6. На старте соревнований Кристина Дмитрук переиграла французскую теннисистку Дафни Мпетши Перрикар — 6:1, 6:3.

Также сегодня еще одна белорусская теннисистка Ирина Шиманович (211) пробилась в финал квалификации, победив француженку Марго Рувруа (278) — 7:6 (6:0), 7:6 (7:4). В первом раунде белоруска победила еще одну французскую теннисистку Дафни Мпетши Перрикар — 6:1, 6:3. В поединке за выход в основную сетку Шиманович будет соперничать с японкой Маи Хонтамой (189).