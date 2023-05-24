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17:58 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Марокко

Казахстанка Юлия Путинцева уверенно преодолела второй круг турнира в Рабате (Марокко), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ktf.kz

В матче с француженкой Лиолией Жанжан она одержала победу со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась один час и 14 минут.

В ¼ финала вторая ракетка Казахстана (61 место в рейтинге WTA) сыграет с победительницей пары Мартина Тревизан (Италия) — Юлия Грабер (Австрия).

Напомним, что в первом круге Путинцева обыграла местную теннисистку Аю Эль-Ауни.

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