Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Марокко
Казахстанка Юлия Путинцева уверенно преодолела второй круг турнира в Рабате (Марокко), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Юлия Путинцева уверенно преодолела второй круг турнира в Рабате (Марокко), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче с француженкой Лиолией Жанжан она одержала победу со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась один час и 14 минут.
В ¼ финала вторая ракетка Казахстана (61 место в рейтинге WTA) сыграет с победительницей пары Мартина Тревизан (Италия) — Юлия Грабер (Австрия).
Напомним, что в первом круге Путинцева обыграла местную теннисистку Аю Эль-Ауни.