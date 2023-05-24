Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Кадис
20
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Атлетико
Хоккей. НХЛ
25.05
Флорида
Каролина
Все события
18:28 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны соперники Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису узнала соперниц в групповой стадии финального раунда Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Ktf.kz, Андрей Ударцев

По итогам жеребьевки Казахстан оказался в группе B вместе с командами Австралии и Словении.

  • Группа A: Швейцария, Чехия, США
  • Группа B: Австралия, Казахстан, Словения
  • Группа C: Испания, Канада, Польша
  • Группа D: Франция, Италия, Германия

Финальная стадия чемпионата мира пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания).

В апреле сборная Казахстана в квалификации обыграла в Астане Польшу.

Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь