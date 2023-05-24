Стали известны соперники Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг
Женская сборная Казахстана по теннису узнала соперниц в групповой стадии финального раунда Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Женская сборная Казахстана по теннису узнала соперниц в групповой стадии финального раунда Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки Казахстан оказался в группе B вместе с командами Австралии и Словении.
Финальная стадия чемпионата мира пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания).
В апреле сборная Казахстана в квалификации обыграла в Астане Польшу.