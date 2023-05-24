Стали известны соперники Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг

По итогам жеребьевки Казахстан оказался в группе B вместе с командами Австралии и Словении.

Группа A: Швейцария, Чехия, США

Группа B: Австралия, Казахстан, Словения

Группа C: Испания, Канада, Польша

Группа D: Франция, Италия, Германия

Финальная стадия чемпионата мира пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания).