Белорусы узнали соперников на старте открытого чемпионата Франции по теннису

В стартовом поединке женского одиночного разряда вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с украинкой Мартой Костюк (29-й номер рейтинга WTA). В начале этого года Соболенко стала победительницей первого турнира «Большого Шлема» — открытого чемпионата Австралии. Экс — первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (18-й номер рейтинга WTA) сыграет с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску (41). Еще две белорусские теннисистки Александра Саснович (50) и Ирина Шиманович (211) будут соперничать с победительницами квалификации. Соперником единственного представителя Беларуси в мужских состязаниях Ильи Ивашко (86) будет австралиец Алекс Де Минор (19).