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17:23 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы узнали соперников на старте открытого чемпионата Франции по теннису

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2022

В стартовом поединке женского одиночного разряда вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с украинкой Мартой Костюк (29-й номер рейтинга WTA). В начале этого года Соболенко стала победительницей первого турнира «Большого Шлема» — открытого чемпионата Австралии. Экс — первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (18-й номер рейтинга WTA) сыграет с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску (41). Еще две белорусские теннисистки Александра Саснович (50) и Ирина Шиманович (211) будут соперничать с победительницами квалификации. Соперником единственного представителя Беларуси в мужских состязаниях Ильи Ивашко (86) будет австралиец Алекс Де Минор (19).

Матчи 126-го по счету French Open пройдут на грунтовых парижских кортах «Ролан Гаррос» с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд нынешнего французского первенства составляет 49,6 млн евро. Победители одиночных разрядов у женщин и мужчин заработают по 2,3 млн евро и получат по 2 тыс. рейтинговых очков.

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