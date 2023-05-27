Кто возьмет «Ролан Гаррос» в отсутствии Надаля? Шансы Джоковича, Медведева и Руне

Уже в это воскресенье начнется один из самых ожидаемых теннисных турниров года — «Ролан Гаррос». На кортах Парижа в течение двух недель схлестнутся самые сильные игроки мира — правда, в этот раз без 14-кратного победителя Открытого чемпионата Франции Рафаэля Надаля. Тем не менее что в женской сетке, что в мужской есть за кем наблюдать. Побьет ли Джокович рекорд по количеству «Шлемов» на турнире Рафы, сможет ли кто-то остановить королеву грунта Игу Свентек или, может, Даниил Медведев наконец раскусил нелюбимое покрытие и возьмет свой второй ТБШ? Ответы узнаем 11 июня.

Можно ли считать Медведева фаворитом?

Обладатель титула чемпиона Италии — и с недавнего времени мастер грунтовых покрытий — Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гарроса» встретится с бразильцем Тьяго Сейботом, занимающим 172-е место в рейтинге ATP. Сейбот одолел в финале квалификации немца Доминика Кепфера и впервые сыграет в основной сетке грунтового «мейджора». Даня набрал хороший ход в Риме и, кажется, постепенно начинает дружить с глиной, но включать его в ряд фаворитов пока рано.

Необходимо дождаться первых матчей в Париже, потому что именно в этом городе ему почти всегда не везет. И пускай выигранный «мастерс» придает уверенность, на турнире есть более искусные теннисисты на данном покрытии и, к сожалению Даниила, некоторые из них попали в одну половину с ним. Речь о норвежце Каспере Рууде и датчанине Хольгере Руне. Именно Руне Медведев одолел в римском финале, но здесь пятисетовый формат, любые встречи могут заиграть новыми красками.

Что касается Андрея Рублева, еще год назад мало кто поставил бы его в один ряд с претендентами на крупные титулы на грунте, не говоря уже об Открытом чемпионате Франции. Однако россиянин доказал неправоту некоторых скептиков, когда в этом году выиграл долгожданный «мастерс» в Монте-Карло (в финале он, кстати, тоже победил Руне). Единственная проблема Андрея — его эмоции. Надеемся, что в ближайшие две недели мы увидим как можно меньше сломанных ракеток и разбитых коленок. На старте «Ролан Гарроса» Рублев встретится с сербом Ласло Джере. Отметим, что жребий все-таки обошелся не слишком благосклонно к россиянину: в его четверти друг-соотечественник Карен Хачанов и постоянный фаворит всех турниров мира Новак Джокович.

С Кареном Рублев может сойтись в четвертом круге, и примечательно, что, помимо того что они наконец взяли свой первый совместный парный титул на «мастерсе», ребята уже дважды выходили на корт друг против друга в этом сезоне — Рублев победил в Монте-Карло, а Хачанов — в Мадриде. Отношения с Парижем у Карена хорошие: именно здесь он одержал свою самую большую победу в карьере — финал «тысячника» в 2018-м. Посмотрим, как к нему отнесется столица Франции в этот раз. В стартовом круге россиянин сыграет с французом Констаном Лестьенном.

В этой же четверти расположился и вспорхнувший феникс — победитель квалификации Аслан Карацев. Свой путь по основной сетке он начнет с Алексеем Попыриным из Австралии. Ранее парни встречались лишь раз — в ковидном 2020-м году в Нур-Султане. Тогда сильней оказался россиянин. Однако Карацев настолько непредсказуемый теннисист, что в этом однозначном противостоянии можно ожидать абсолютно любой исход.

А что же Джокович?

Трехкратный победитель «Ролан Гарроса» Матс Виландер считает: если Новак Джокович побьет рекорд по количеству «Шлемов» на турнире Надаля, это будет иронично. Иронично или нет, в прошлом году именно Рафа остановил Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. В этом сезоне данной преграды у Ноле не будет — январская травма все еще мучает Надаля, с которого после окончания турнира снимут 2000 очков, из-за чего он вылетит из сотни лучших игроков мира (станет примерно 136-м).

В этом сезоне Новак уже успел выиграть Australian Open и турнир в Аделаиде, но в целом он провел не так много матчей, как обычно уже бывает к этому моменту. Потенциально в полуфинале он может встретиться с действующей первой ракеткой мира — молодым испанцем Карлосом Алькарасом. Но, прежде чем дойти до этой стадии, Джокович должен будет пройти Александра Ковачевича (США) и Мартона Фучовича (Венгрия) в своих первых двух раундах, а в третьем встретиться с Алехандро Давидовичем Фокина (Испания).

Алькарас находится в отличной форме, проиграв всего трижды в 33 матчах в этом году и взяв четыре титула, несмотря на запоздалое начало сезона. Он особенно отличился на европейском грунте, проиграв только один из своих 13 матчей — поражение в третьем раунде в Риме за последние две недели. Карлос заслуженно считается одним из фаворитов в борьбе за титул, но путь к финалу непростой. В четвертьфинале испанец может встретиться со Стефаносом Циципасом.

У Стефаноса — 0 побед в сезоне над топ-10 (учитываем при этом травму плеча). Поэтому, несмотря на то что отношения с грунтом у него хорошие, появляются сомнения в том, насколько успешно он выступит на кортах Парижа. Окончательно списывать пятую ракетку мира со счетов нельзя, но его нахождение на финальной стадии турнира маловероятно.

Кто свергнет Свентек?

Среди прекрасных теннисисток заслуженно выделяют новую «Большую тройку» — Игу Свентек, Елену Рыбакину и Арину Соболенко. Ига Свентек является действующей чемпионкой «Ролан Гарроса», и в этот раз она будет стремиться стать первой женщиной после Жюстин Энен, которая успешно защитит свой титул на Открытом чемпионате Франции. Однако по сравнению с прошлым сезоном сейчас уже можно сказать, что некоторые девушки знают, как бороться с главными козырями Иги.

В четвертьфинале она может встретиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой, но для этого Веронике нужно сначала преодолеть на старте турнира Анну Шмидлову из Словакии. Главная соперница полячки — Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, также находится с ней в одной половине сетки. Лена в этом сезоне де-юре обыграла Свентек уже трижды (с четвертьфинала Рима Ига по итогу снялась). Эксперты оценивают шансы чемпионки Уимблдона-2022 весьма высоко.

Что касается первой ракетки России Дарьи Касаткиной, на старте турнира она сыграет с немкой Юле Нимайер. Потенциальный четвертьфинал — с победительницей Мадрида и второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Арина находится в прекрасной форме: как в физической, так и психологической. Единственное, что может послужить отвлекающим фактором, — некий хейт в ее сторону на фоне политических событий. Так, в первом раунде она встретится с украинкой Мартой Костюк, которая, мягко говоря, ее недолюбливает. Напомним, что украинские теннисисты не жмут руки россиянам и белорусам после матчей.

В этой же половине сетки расположились Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова (они могут сыграть уже во втором круге), Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Камилла Рахимова. Важно будет еще отметить 16-летнюю российскую звездочку Мирру Андрееву — она уже успешно провела три матча в квалификации и впервые вышла в основу, где встретится с американкой Элисон Риске.

Пары первого круга с участием россиян

Мужчины

Даниил Медведев (2) — Тьяго Сейбот (Бразилия)

Андрей Рублев (7) — Ласло Дьере (Сербия)

Карен Хачанов (11) — Констанс Лестьенн (Франция)

Александр Шевченко — Оскар Отте (Германия)



Женщины

Дарья Касаткина (9) — Юле Нимайер (Германия)

Вероника Кудерметова (11) — Анна-Каролина Шмидлова (Словакия)

Людмила Самсонова (15) — Кэти Волынец (США)

Екатерина Александрова (23) — Виктория Томова (Болгария)

Анастасия Потапова (24) — Тейлор Таунсенд (США)

Варвара Грачева — Далма Галфи (Венгрия)

Анна Калинская — Эмма Новарро (США)

Анна Блинкова — Исалин Бонавантюр (Бельгия)

Камилла Рахимова — Сара Бейлек (Чехия)

Диана Шнайдер — Ребекка Мариино (Канада)

Анастасия Павлюченкова — Линда Фрухвиртова (Чехия).