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15:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто возьмет «Ролан Гаррос» в отсутствии Надаля? Шансы Джоковича, Медведева и Руне

Расклады перед Открытым чемпионатом Франции по теннису.

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Источник: Спорт-Экспресс

Уже в это воскресенье начнется один из самых ожидаемых теннисных турниров года — «Ролан Гаррос». На кортах Парижа в течение двух недель схлестнутся самые сильные игроки мира — правда, в этот раз без 14-кратного победителя Открытого чемпионата Франции Рафаэля Надаля. Тем не менее что в женской сетке, что в мужской есть за кем наблюдать. Побьет ли Джокович рекорд по количеству «Шлемов» на турнире Рафы, сможет ли кто-то остановить королеву грунта Игу Свентек или, может, Даниил Медведев наконец раскусил нелюбимое покрытие и возьмет свой второй ТБШ? Ответы узнаем 11 июня.

Можно ли считать Медведева фаворитом?

Обладатель титула чемпиона Италии — и с недавнего времени мастер грунтовых покрытий — Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гарроса» встретится с бразильцем Тьяго Сейботом, занимающим 172-е место в рейтинге ATP. Сейбот одолел в финале квалификации немца Доминика Кепфера и впервые сыграет в основной сетке грунтового «мейджора». Даня набрал хороший ход в Риме и, кажется, постепенно начинает дружить с глиной, но включать его в ряд фаворитов пока рано.

Необходимо дождаться первых матчей в Париже, потому что именно в этом городе ему почти всегда не везет. И пускай выигранный «мастерс» придает уверенность, на турнире есть более искусные теннисисты на данном покрытии и, к сожалению Даниила, некоторые из них попали в одну половину с ним. Речь о норвежце Каспере Рууде и датчанине Хольгере Руне. Именно Руне Медведев одолел в римском финале, но здесь пятисетовый формат, любые встречи могут заиграть новыми красками.

Что касается Андрея Рублева, еще год назад мало кто поставил бы его в один ряд с претендентами на крупные титулы на грунте, не говоря уже об Открытом чемпионате Франции. Однако россиянин доказал неправоту некоторых скептиков, когда в этом году выиграл долгожданный «мастерс» в Монте-Карло (в финале он, кстати, тоже победил Руне). Единственная проблема Андрея — его эмоции. Надеемся, что в ближайшие две недели мы увидим как можно меньше сломанных ракеток и разбитых коленок. На старте «Ролан Гарроса» Рублев встретится с сербом Ласло Джере. Отметим, что жребий все-таки обошелся не слишком благосклонно к россиянину: в его четверти друг-соотечественник Карен Хачанов и постоянный фаворит всех турниров мира Новак Джокович.

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С Кареном Рублев может сойтись в четвертом круге, и примечательно, что, помимо того что они наконец взяли свой первый совместный парный титул на «мастерсе», ребята уже дважды выходили на корт друг против друга в этом сезоне — Рублев победил в Монте-Карло, а Хачанов — в Мадриде. Отношения с Парижем у Карена хорошие: именно здесь он одержал свою самую большую победу в карьере — финал «тысячника» в 2018-м. Посмотрим, как к нему отнесется столица Франции в этот раз. В стартовом круге россиянин сыграет с французом Констаном Лестьенном.

В этой же четверти расположился и вспорхнувший феникс — победитель квалификации Аслан Карацев. Свой путь по основной сетке он начнет с Алексеем Попыриным из Австралии. Ранее парни встречались лишь раз — в ковидном 2020-м году в Нур-Султане. Тогда сильней оказался россиянин. Однако Карацев настолько непредсказуемый теннисист, что в этом однозначном противостоянии можно ожидать абсолютно любой исход.

Источник: Reuters

А что же Джокович?

Трехкратный победитель «Ролан Гарроса» Матс Виландер считает: если Новак Джокович побьет рекорд по количеству «Шлемов» на турнире Надаля, это будет иронично. Иронично или нет, в прошлом году именно Рафа остановил Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. В этом сезоне данной преграды у Ноле не будет — январская травма все еще мучает Надаля, с которого после окончания турнира снимут 2000 очков, из-за чего он вылетит из сотни лучших игроков мира (станет примерно 136-м).

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В этом сезоне Новак уже успел выиграть Australian Open и турнир в Аделаиде, но в целом он провел не так много матчей, как обычно уже бывает к этому моменту. Потенциально в полуфинале он может встретиться с действующей первой ракеткой мира — молодым испанцем Карлосом Алькарасом. Но, прежде чем дойти до этой стадии, Джокович должен будет пройти Александра Ковачевича (США) и Мартона Фучовича (Венгрия) в своих первых двух раундах, а в третьем встретиться с Алехандро Давидовичем Фокина (Испания).

Алькарас находится в отличной форме, проиграв всего трижды в 33 матчах в этом году и взяв четыре титула, несмотря на запоздалое начало сезона. Он особенно отличился на европейском грунте, проиграв только один из своих 13 матчей — поражение в третьем раунде в Риме за последние две недели. Карлос заслуженно считается одним из фаворитов в борьбе за титул, но путь к финалу непростой. В четвертьфинале испанец может встретиться со Стефаносом Циципасом.

У Стефаноса — 0 побед в сезоне над топ-10 (учитываем при этом травму плеча). Поэтому, несмотря на то что отношения с грунтом у него хорошие, появляются сомнения в том, насколько успешно он выступит на кортах Парижа. Окончательно списывать пятую ракетку мира со счетов нельзя, но его нахождение на финальной стадии турнира маловероятно.

Источник: Reuters

Кто свергнет Свентек?

Среди прекрасных теннисисток заслуженно выделяют новую «Большую тройку» — Игу Свентек, Елену Рыбакину и Арину Соболенко. Ига Свентек является действующей чемпионкой «Ролан Гарроса», и в этот раз она будет стремиться стать первой женщиной после Жюстин Энен, которая успешно защитит свой титул на Открытом чемпионате Франции. Однако по сравнению с прошлым сезоном сейчас уже можно сказать, что некоторые девушки знают, как бороться с главными козырями Иги.

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В четвертьфинале она может встретиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой, но для этого Веронике нужно сначала преодолеть на старте турнира Анну Шмидлову из Словакии. Главная соперница полячки — Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, также находится с ней в одной половине сетки. Лена в этом сезоне де-юре обыграла Свентек уже трижды (с четвертьфинала Рима Ига по итогу снялась). Эксперты оценивают шансы чемпионки Уимблдона-2022 весьма высоко.

Что касается первой ракетки России Дарьи Касаткиной, на старте турнира она сыграет с немкой Юле Нимайер. Потенциальный четвертьфинал — с победительницей Мадрида и второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Арина находится в прекрасной форме: как в физической, так и психологической. Единственное, что может послужить отвлекающим фактором, — некий хейт в ее сторону на фоне политических событий. Так, в первом раунде она встретится с украинкой Мартой Костюк, которая, мягко говоря, ее недолюбливает. Напомним, что украинские теннисисты не жмут руки россиянам и белорусам после матчей.

В этой же половине сетки расположились Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова (они могут сыграть уже во втором круге), Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Камилла Рахимова. Важно будет еще отметить 16-летнюю российскую звездочку Мирру Андрееву — она уже успешно провела три матча в квалификации и впервые вышла в основу, где встретится с американкой Элисон Риске.

Пары первого круга с участием россиян

Мужчины
Даниил Медведев (2) — Тьяго Сейбот (Бразилия)
Андрей Рублев (7) — Ласло Дьере (Сербия)
Карен Хачанов (11) — Констанс Лестьенн (Франция)
Александр Шевченко — Оскар Отте (Германия)

Женщины
Дарья Касаткина (9) — Юле Нимайер (Германия)
Вероника Кудерметова (11) — Анна-Каролина Шмидлова (Словакия)
Людмила Самсонова (15) — Кэти Волынец (США)
Екатерина Александрова (23) — Виктория Томова (Болгария)
Анастасия Потапова (24) — Тейлор Таунсенд (США)
Варвара Грачева — Далма Галфи (Венгрия)
Анна Калинская — Эмма Новарро (США)
Анна Блинкова — Исалин Бонавантюр (Бельгия)
Камилла Рахимова — Сара Бейлек (Чехия)
Диана Шнайдер — Ребекка Мариино (Канада)
Анастасия Павлюченкова — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Автор: Екатерина Звенигородская

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