Марта Костюк: Я ненавижу Соболенко?! Я никогда такое не говорила, я даже не знаю, как комментировать ее слова

«Я приезжаю на турнир, хочу выиграть каждый матч, который играю, единственное, что я делаю, — не пожимаю руку россиянкам и белорускам. Я никогда не говорила ни в интервью, ни в личном общении ни Арине Соболенко, ни кому-либо другому, что ненавижу его. Почему она именно так начала об этом говорить, я не знаю. Я даже не знаю, как это комментировать.



Во-вторых, лично для меня занятия теннисом — это было не только о собственном развитии, деньгах, комфорте, помощи своей семье и тому подобное. Главное — это возможность что-то изменить, изменить к лучшему.



Соболенко после этого турнира может стать первым номером в таком популярном во всем мире виде спорта. Имея такую большую аудиторию, такое влияние в мире, она от него отказывается. Какой месседж она несет в мир?



В целом я скажу так: у меня нет ненависти ни к кому из игроков из России и Беларуси. Я просто их не уважаю. Для меня, если честно, нет никакой разницы, когда меня там кто-то ненавидит или любит или что-то еще, потому что это эмоции. Для меня важно, когда меня уважают, потому что уважение — это не эмоция», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».