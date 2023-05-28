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12:15 (мск), источник: Прессбол

Марта Костюк: Я ненавижу Соболенко?! Я никогда такое не говорила, я даже не знаю, как комментировать ее слова

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на слова второй ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси, которая перед стартом на «Ролан Гаррос» заявила, что ничего не может сделать с тем, что украинка ее ненавидит.

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Источник: AP 2022

В первом круге «Ролан Гаррос» Соболенко и Костюк сегодня встретятся на корте.

«Я приезжаю на турнир, хочу выиграть каждый матч, который играю, единственное, что я делаю, — не пожимаю руку россиянкам и белорускам. Я никогда не говорила ни в интервью, ни в личном общении ни Арине Соболенко, ни кому-либо другому, что ненавижу его. Почему она именно так начала об этом говорить, я не знаю. Я даже не знаю, как это комментировать.

Во-вторых, лично для меня занятия теннисом — это было не только о собственном развитии, деньгах, комфорте, помощи своей семье и тому подобное. Главное — это возможность что-то изменить, изменить к лучшему.

Соболенко после этого турнира может стать первым номером в таком популярном во всем мире виде спорта. Имея такую большую аудиторию, такое влияние в мире, она от него отказывается. Какой месседж она несет в мир?

В целом я скажу так: у меня нет ненависти ни к кому из игроков из России и Беларуси. Я просто их не уважаю. Для меня, если честно, нет никакой разницы, когда меня там кто-то ненавидит или любит или что-то еще, потому что это эмоции. Для меня важно, когда меня уважают, потому что уважение — это не эмоция», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».

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