Калинская снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы

«К сожалению, результаты МРТ после матча в Риме оказались не очень положительными. Мне нужно будет воздержаться от выступлений на корте пару недель. Это очень печально», — написала Анна Калинская.

14 мая Калинская снялась с матча третьего круга против спортсменки из Казахстана Елены Рыбакиной на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Она получила травму в первом сете и отказалась продолжать игру.

24-летняя Калинская находится на 55-м месте в рейтинге WTA. У нее нет титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга.