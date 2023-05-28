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11:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Калинская снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы

Российская теннисистка Анна Калинская отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции по теннису из-за травмы. Об этом она сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

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Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, результаты МРТ после матча в Риме оказались не очень положительными. Мне нужно будет воздержаться от выступлений на корте пару недель. Это очень печально», — написала Анна Калинская.

14 мая Калинская снялась с матча третьего круга против спортсменки из Казахстана Елены Рыбакиной на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Она получила травму в первом сете и отказалась продолжать игру.

24-летняя Калинская находится на 55-м месте в рейтинге WTA. У нее нет титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 28 мая по 11 июня на кортах теннисного комплекса Roland Garros. В первом круге Анна Калинская должна была сыграть с американкой Эммой Наварро.

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