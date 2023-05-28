Украинская теннисистка взбесила даже французов. Фанаты жестоко отомстили ей
Украинка Костюк не ожидала свиста трибун после матча с Соболенко на «Ролан Гаррос».
Украинка Костюк не ожидала свиста трибун после матча с Соболенко на «Ролан Гаррос».
Похоже, украинские спортсмены окончательно всем надоели. На Открытом чемпионате Франции по теннису болельщики проводили свистом уходившую с корта Марту Костюк после того, как она отказалась пожать руку белорусской теннисистке Арине Соболенко.
Костюк и другие теннисистки, представляющие Украину, привлекают к себе внимание не высокими результатами, а постоянными провокациями в адрес российских спортсменов. Началось это с резких высказываний в прессе и требований отстранить наших соотечественников. К счастью, WTA и ATP прислушались не к ним, а к голосу разума и даже сумели продавить организаторов Уимблдона — единственного турнира Большого шлема, где россиянам и белорусам не были рады.
Федерация тенниса Украины (ФТУ) призывала отстранить россиянок от соревнований из-за их связей с ЦСКА и выложила список спортсменок, куда попала в том числе Вероника Кудерметова. Россиянка заявила, что в юности действительно была связана с «армейцами», но уже не имеет контракта с ЦСКА.
Не добившись успеха, украинцы стали пакостить по-другому. Они отказывались жать руку россиянам и белорусам после матча, что считается грубейшим нарушением этикета в мировом теннисе. Особенно активна была как раз Костюк. Во время награждения на турнире WTA 250 в Америке украинка не только не стала жать руку россиянке Варваре Грачевой, но и отказалась стоять с ней рядом.
Помимо этого Костюк добилась того, чтобы экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко была исключена из благотворительного турнира «Теннис за мир» из-за протеста украинских спортсменок, во главе которых стояла Костюк. Организаторам было проще убрать Азаренко, чем злить украинок, с которыми якобы весь мир.
До определенного момента болельщики сопереживали украинским теннисистам, закрывая глаза на их провокации. Однако терпению фанатов пришел конец. В первом круге Открытого чемпионата Франции белоруска Арина Соболенко легко переиграла Костюк в двух сетах. Понятное дело, украинка руку сопернице не пожала, после чего трибуны загудели в адрес Костюк. Особенно шумно зрители выразили свою реакцию, когда украинка покидала корт.
По словам Соболенко, сначала она подумала, что трибуны свистят в ее сторону. Разобравшись в ситуации, белоруска поблагодарила зрителей за поддержку. Отметим важное: отношение болельщиков к санкциям в адрес России начинает меняться. Людям откровенно надоело лицемерие, и они уже подают голос. После завершения матча Костюк заявила, что не ожидала свиста фанатов в свой адрес. Что ж, придется привыкать.