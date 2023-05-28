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21:25 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Рублев вышел во второй круг Roland Garros

В первом круге российский теннисист обыграл серба Ласло Дьере.

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Источник: Reuters

ТАСС, 28 мая. Российский теннисист Андрей Рублев в воскресенье обыграл серба Ласло Дьере в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина, получившего на турнире седьмой номер посева. Во втором круге Рублев встретится с победителем матча между французами Артуром Казо и Корентеном Муте.

Ранее Рублев и Дьере встречались пять раз, россиянин обыграл соперника в четвертом матче подряд. Последняя победа Дьере над Рублевым датируется августом 2016 года.

Рублеву 25 лет, он располагается на 7-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин никогда не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпиаде в Токио Рублев стал чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Дьере 27 лет, он занимает 60-ю строчку в мировом рейтинге, на его счету два титула ATP. Лучшим результатом серба на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros в 2019 и 2021 годах.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян Roland Garros выигрывал Евгений Кафельников (1996).

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