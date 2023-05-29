Первая ракетка России Касаткина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Касаткина, получившая девятый номер посева, в первом круге победила немку Юле Нимайер со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.
Следующей соперницей 26-летней россиянки станет победительница матча между Маркетой Вондроушовой (Чехия) и Алисией Паркс (США). В прошлом сезоне Касаткина дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».
Касаткина занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является первой ракеткой России. На ее счету шесть титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.