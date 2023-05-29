Первая ракетка России Касаткина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»

Касаткина, получившая девятый номер посева, в первом круге победила немку Юле Нимайер со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

Следующей соперницей 26-летней россиянки станет победительница матча между Маркетой Вондроушовой (Чехия) и Алисией Паркс (США). В прошлом сезоне Касаткина дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».