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00:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первая ракетка России Касаткина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

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Источник: Reuters

Касаткина, получившая девятый номер посева, в первом круге победила немку Юле Нимайер со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

Следующей соперницей 26-летней россиянки станет победительница матча между Маркетой Вондроушовой (Чехия) и Алисией Паркс (США). В прошлом сезоне Касаткина дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».

Касаткина занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является первой ракеткой России. На ее счету шесть титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.

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