Русские творят историю во Франции: 12 побед из 12. Новый успех снес одну из звезд

Элина Аванесян — точно не та теннисистка, о которой говорят на «Ролан Гаррос», но теперь все изменится. И ее 134-я позиция в мировом рейтинге этому не помешает.

20-летняя россиянка из Пятигорска, которая еще никогда не брала в своей карьере титулов WTA, вообще не должна была играть на грунтовом ТБШ во Франции. Дело в том, что в финале квалификации она проиграла, но ей посчастливилось попасть в основную сетку лаки-лузером. Это стало возможным после отказа играть из-за травмы американки Кайлы Дэй.

Уже в первом раунде ей в соперницы досталась непростая соперница — 12-я ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии.

Казалось, для Аванесян все закончится предсказуемо, но уже с самого начала матча все пошло не по плану. Россиянка взяла первый сет — 6:3. Дальше Бенчич включилась и забрала второй — 6:2. В решающей партии борьба была упорной, но удача оказалась на стороне Аванесян — 6:4.

Не сказать, что Бенчич совсем не играла. Статистика не на что процентов в пользу Аванесян. У обеих примерно равное количество двойных ошибок, а также нереализованных брейк-пойнтов (по 8). Просто в некоторых моментах Элина оказалась лучше. Например, у нее были подачи навылет, а у Бенчич — нет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=48f8689e66b35cc0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-19793516&hd=2&id=456239735&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После сенсационной победы над Бенчич Аванесян будет ждать француженка Леолия Жанжан, которая по уровню уже соответствует рейтингу россиянки. Хозяйка ТБШ занимает 124-е место в мировом рейтинге. Пройти ее должно быть по силам Аванесян, которая дебютировала на турнирах WTA только в прошлом году.

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