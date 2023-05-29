«Остановите насилие». Джокович поддержал сербов Косова после победы на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, свыше 50 человек получили травмы во время столкновений на севере Косова.

Отметим, что до этого Джокович публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии и против признания Косова как независимого государства в 2008 году, тогда он записал видеообращение для митинга в Белграде.