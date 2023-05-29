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29 мая, источник: Чемпионат.com

Вероника Кудерметова первой из представителей России покинула «Ролан Гаррос» — 2023

11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова стала первой представительницей России, проигравшей в основной сетке «Ролан Гаррос» — 2023.

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Источник: Reuters

Напомним, в первом круге турнира Кудерметова (11) со счётом 3:6, 1:6 проиграла 100-й ракетке мира представительнице Словакии Анне Шмидловой. Встреча продлилась 1 час и 20 минут.

Ранее во второй круг Открытого чемпионата Франции вышли следующие россияне: Карен Хачанов, Аслан Карацев (Q), Андрей Рублёв, Александр Шевченко, Элина Аванесян (LL), Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Варвара Грачёва и Камилла Рахимова.

Отметим, что в борьбу ещё не вступили Даниил Медведев (2), Мирра Андреева (Q) и Эрика Андреева (LL).

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