Вероника Кудерметова первой из представителей России покинула «Ролан Гаррос» — 2023

Напомним, в первом круге турнира Кудерметова (11) со счётом 3:6, 1:6 проиграла 100-й ракетке мира представительнице Словакии Анне Шмидловой. Встреча продлилась 1 час и 20 минут.

Ранее во второй круг Открытого чемпионата Франции вышли следующие россияне: Карен Хачанов, Аслан Карацев (Q), Андрей Рублёв, Александр Шевченко, Элина Аванесян (LL), Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Варвара Грачёва и Камилла Рахимова.