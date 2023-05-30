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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший теннисист Казахстана провел драматичный матч на «Ролан Гаррос»

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик сыграл в первом круге мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КТФ

Соперником Бублика, занимающего 51 место в рейтинге ATP был итальянец Джулио Дзеппьери (129 ракетка мира).

В первом сете казахстанец потерпел сокрушительное фиаско — 0:6.

Второй и третий сет Бублик сумел выиграть с одинаковым счетом — 6:4. А вот четвертый сет остался за итальянцем — 3:6. В пятом сете Дзеппьери выиграл 7:5 и вышел во второй круг.

Игра продолжалась три часа и 17 минут.

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