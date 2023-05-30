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18:55 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина разобралась с вундеркиндом на старте «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина с победы стартовала на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: WTA

В матче первого круга Рыбакина встречалась с 16-летней представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой, которую называют одной из самых многообещающих и талантливейших теннисисток нового поколения.

Рыбакина одержала победу по итогам двух сетов — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась один час и 21 минуту.

В следующем круге лучшая теннисистка Казахстана сыграет с другой теннисисткой из Чехии Линдой Носковой.

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