Елена Рыбакина разобралась с вундеркиндом на старте «Ролан Гаррос»

Источник: WTA

В матче первого круга Рыбакина встречалась с 16-летней представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой, которую называют одной из самых многообещающих и талантливейших теннисисток нового поколения.

Рыбакина одержала победу по итогам двух сетов — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась один час и 21 минуту.