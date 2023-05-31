Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
28.05
Райо Вальекано
Вильярреал
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
Канада
Германия
52
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Рома
Все события
00:00 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина прокомментировала успешный старт на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о победе на старте женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: ktf.kz

В матче первого круга лучшая теннисистка Казахстана обыграла 16-летнюю представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову — 6:4, 6:2, которую называют одной из самых многообещающих и талантливейших теннисисток нового поколения.

— Елена, очевидно, что первый матч на турнире Большого Шлема никогда не дается легко, но как вам удалось сегодня справиться с нервами и пройти первый круг?

— Да, конечно, первые матчи не самые легкие. Да, я не очень хорошо начала. Я немного торопилась. Да, потом я начала немного лучше, так что в целом я довольна первым матчем.

В следующем круге Рыбакина сыграет с другой теннисисткой из Чехии Линдой Носковой.

Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь