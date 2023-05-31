Елена Рыбакина прокомментировала успешный старт на «Ролан Гаррос»

— Елена, очевидно, что первый матч на турнире Большого Шлема никогда не дается легко, но как вам удалось сегодня справиться с нервами и пройти первый круг?

— Да, конечно, первые матчи не самые легкие. Да, я не очень хорошо начала. Я немного торопилась. Да, потом я начала немного лучше, так что в целом я довольна первым матчем.