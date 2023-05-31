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00:02 (мск), источник: Vesti.kz

22-летний казахстанец уступил на старте «Ролан Гаррос»

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов уступил в первом круге на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником 22-летнего казахстанца был болгарский теннисист Григор Димитров. По итогам трех сетов опытный болгарин победил со счетом — 6:0, 6:3, 6:2. Встреча длилась один час и 53 минуты.

Отметим, что Скатов впервые в своей карьере отобрался в основную сетку турнира через квалификацию.

Ранее лучший теннисист Казахстана Александр Бублик драматично уступил 129-й ракетке мира итальянцу Джулио Дзеппьери.

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