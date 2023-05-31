Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила на старте French Open

Сегодня в первом раунде женского одиночного разряда белоруска Виктория Азаренко (18-й номер мирового рейтинга) встречалась с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (42) и уступила в трехсетовом поединке — 6:2, 3:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 30 минут. В 1/32 финала Андрееску сыграет с американской теннисисткой Эммой Наварро (75).

Ранее во второй раунд вышли две представительницы Беларуси. Вторая ракетка планеты Арина Соболенко победила украинскую теннисистку Марту Костюк (39) — 6:3, 6:2 и в 1/32 финала встретится с еще одной белоруской Ириной Шиманович (214), которая победила венгерку Панну Удварди (97) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1. Александра Саснович (51) уступила датчанке Кларе Таусон (127) — 2:6, 0:6. На старте мужского одиночного разряда белорус Илья Ивашко (73) проиграл австралийскому теннисисту Алексу Ди Минауру (19) — 1:6, 7:5, 1:6, 3:6.

В парных разрядах белорусы выступят с представителями разных стран. У женщин Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад Майя встретятся с эстонско-словацким тандемом Кая Канепи / Тереза Михаликова, Лидия Морозова и испанская теннисистка Ребека Масарова сыграют с россиянками Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой, Ирина Шиманович и бразильянка Ингрид Мартинс будут соперничать с румынско-украинским дуэтом Ирина-Камелия Бегу / Ангелина Калинина. В стартовом матче мужского парного разряда Илья Ивашко и представитель Австралии Алексей Попырин сыграют с аргентинским тандемом Франсиско Черундоло / Федерико Кориа.