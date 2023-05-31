Казахстанец вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Казахстанский теннисист Александр Недовесов преодолел первый круг парного разряда на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Недовесов преодолел первый круг парного разряда на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
36-летний казахстанец в дуэте с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейес-Варелой сыграл с 16-ми сеянными из США — Натаниэлем Ламмонсом и Джексоном Уитроу.
Встреча завершилась по итогам трех сетов — 3:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался один час и 45 минут.
Во втором круге Недовесов с партнером встретятся с парой в составе: Ариэль Беар (Уругвай)/Адам Павлашек (Чехия).