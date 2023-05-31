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16:42 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Казахстанский теннисист Александр Недовесов преодолел первый круг парного разряда на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Davis Cup

36-летний казахстанец в дуэте с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейес-Варелой сыграл с 16-ми сеянными из США — Натаниэлем Ламмонсом и Джексоном Уитроу.

Встреча завершилась по итогам трех сетов — 3:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался один час и 45 минут.
Во втором круге Недовесов с партнером встретятся с парой в составе: Ариэль Беар (Уругвай)/Адам Павлашек (Чехия).

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