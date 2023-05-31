Казахстанец вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

36-летний казахстанец в дуэте с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейес-Варелой сыграл с 16-ми сеянными из США — Натаниэлем Ламмонсом и Джексоном Уитроу.

Встреча завершилась по итогам трех сетов — 3:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался один час и 45 минут.

Во втором круге Недовесов с партнером встретятся с парой в составе: Ариэль Беар (Уругвай)/Адам Павлашек (Чехия).