Россиянки Касаткина и Потапова вышли в третий круг Roland Garros
Российские теннисистка Дарья Касаткина и Анастасия Потапова вышли в третий круг турнира Roland Garros в одиночном разряде.
Российские теннисистка Дарья Касаткина и Анастасия Потапова вышли в третий круг турнира Roland Garros в одиночном разряде.
Касаткина обыграла чешку Маркету Вондроушову — 6:3, 6:4. Потапова оказалась сильнее соперницы из Египта Майар Шериф — 3:6, 6:4, 6:1.
Касаткина в третьем круге турнира сыграет против американки Пейтон Стирнс. Потапова (22-летняя теннисистка впервые вышла в третий круг) — с победительницей поединка россиянок Людмилы Самсоновой и Анастасии Павлюченковой.
Турнир «Большого шлема» Roland Garros проходит на открытых грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд превышает €49,5 млн.