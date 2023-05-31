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16:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиянки Касаткина и Потапова вышли в третий круг Roland Garros

Российские теннисистка Дарья Касаткина и Анастасия Потапова вышли в третий круг турнира Roland Garros в одиночном разряде.

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Источник: Reuters

Касаткина обыграла чешку Маркету Вондроушову — 6:3, 6:4. Потапова оказалась сильнее соперницы из Египта Майар Шериф — 3:6, 6:4, 6:1.

Касаткина в третьем круге турнира сыграет против американки Пейтон Стирнс. Потапова (22-летняя теннисистка впервые вышла в третий круг) — с победительницей поединка россиянок Людмилы Самсоновой и Анастасии Павлюченковой.

Турнир «Большого шлема» Roland Garros проходит на открытых грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд превышает €49,5 млн.

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