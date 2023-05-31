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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсацией завершился матч казахстанки на «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла во втором круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ktf.kz

Ее соперницей была 20-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь (19 место в рейтинге WTA). Встреча завершилась победой второй ракетки Казахстана со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

Матч длился два часа и 26 минут. Следующая соперница Путинцевой определится в матче между американкой Слоан Стивенс и россиянкой Варварой Грачевой.

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