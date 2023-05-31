Сенсацией завершился матч казахстанки на «Ролан Гаррос»
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла во втором круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла во втором круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ее соперницей была 20-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь (19 место в рейтинге WTA). Встреча завершилась победой второй ракетки Казахстана со счетом 6:3, 4:6, 6:2.
Матч длился два часа и 26 минут. Следующая соперница Путинцевой определится в матче между американкой Слоан Стивенс и россиянкой Варварой Грачевой.