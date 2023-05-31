Арина Соболенко вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда вторая ракетка мира за полтора часа обыграла дебютантку турниров «Большого шлема» — еще одну белорусскую теннисистку Ирину Шиманович, у которой 214-я позиция в рейтинге WTA, — 7:5, 6:2. В 1/64 финала Арина Соболенко победила украинскую теннисистку Марту Костюк (39) — 6:3, 6:2. Ирина Шиманович пробилась в основную сетку через квалификацию, а в первом раунде переиграла венгерку Панну Удварди (97) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1. Следующей соперницей Соболенко будет победительница встречи между польской теннисисткой Магдаленой Фреш (88) и россиянкой Камиллой Рахимовой (82).