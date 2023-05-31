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20:15 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос»

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко одержала вторую победу на старте открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда вторая ракетка мира за полтора часа обыграла дебютантку турниров «Большого шлема» — еще одну белорусскую теннисистку Ирину Шиманович, у которой 214-я позиция в рейтинге WTA, — 7:5, 6:2. В 1/64 финала Арина Соболенко победила украинскую теннисистку Марту Костюк (39) — 6:3, 6:2. Ирина Шиманович пробилась в основную сетку через квалификацию, а в первом раунде переиграла венгерку Панну Удварди (97) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1. Следующей соперницей Соболенко будет победительница встречи между польской теннисисткой Магдаленой Фреш (88) и россиянкой Камиллой Рахимовой (82).

Две белоруски выбыли из одиночных состязаний после первых матчей — Виктория Азаренко (18) уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску (42) — 6:2, 3:6, 4:6, а Александра Саснович (51) проиграла датчанке Кларе Таусон (127) — 2:6, 0:6.

Сегодня в стартовом матче парного разряда Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад Майя победили эстонско-словацкий тандем Кая Канепи / Тереза Михаликова — 6:0, 6:1.

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