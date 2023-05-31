Белорус Илья Ивашко прошел во 2-й раунд парного разряда French Open
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко и австралийский теннисист Алексей Попырин выиграли на старте парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко и австралийский теннисист Алексей Попырин выиграли на старте парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня Ивашко и Попырин переиграли индийский дуэт Шрирамбалай Нараянасвами / Дживан Недунчежиян — 6:3, 6:4.
В 1/16 финала белорусско-австралийский тандем встретится с британско-финской парой Ллойд Гласспул / Харри Хелиоваара.