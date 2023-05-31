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20:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Илья Ивашко прошел во 2-й раунд парного разряда French Open

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко и австралийский теннисист Алексей Попырин выиграли на старте парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня Ивашко и Попырин переиграли индийский дуэт Шрирамбалай Нараянасвами / Дживан Недунчежиян — 6:3, 6:4.

В 1/16 финала белорусско-австралийский тандем встретится с британско-финской парой Ллойд Гласспул / Харри Хелиоваара.

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