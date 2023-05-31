Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Молдавии Раду Албота во втором круге «Ролан Гаррос».
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Молдавии Раду Албота во втором круге «Ролан Гаррос».
Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 30 минут.
11-я ракетка мира Хачанов 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету 113-й ракетки мира Албота 4 эйса, 4 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.
В третьем круге 27-летний россиянин сыграет с Танаси Коккинакисом из Австралии.