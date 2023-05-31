Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира Хачанов 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету 113-й ракетки мира Албота 4 эйса, 4 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.