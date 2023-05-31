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31 мая, источник: Чемпионат.com

Соболенко рассказала, как воспринимает хейт в социальных сетях из-за ситуации на Украине

Чемпионка Australian Open — 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о хейте в социальных сетях, который начала получать из-за происходящего на Украине.

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Источник: Reuters

«Конечно, поначалу это было очень тяжело. Я получила много хейта, много вопросов. Но это то, чего я ожидала. Я стараюсь держаться подальше от негативной стороны социальных сетей и сосредотачиваюсь на людях, которые действительно интересуются моей жизнью, карьерой и личностью. Как я уже говорила ранее, всегда будут люди, которые тебя ненавидят, и люди, которым ты нравишься, так что я стараюсь сосредотачиваться на позитиве», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.

Также Соболенко призналась, что не пользуется сервисом по борьбе с запугиванием и травлей в интернете, созданным «Ролан Гаррос».

"Я слышала об этом, но не пользовалась. Просто в последние годы я столкнулась с таким количеством хейта, что сейчас мне это неважно. Если люди хотят делиться им со мной, я им с радостью помогу.

Думаю, это приложение действительно будет полезно молодым игрокам, которые только начинают свой путь в туре. Честно говоря, я не хочу, чтобы они сталкивались с такой ненавистью, так что эта инициатива действительно полезна", — рассказала Арина.

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