Зал будущей славы

Одним из самых резонансных событий пятого дня Открытого чемпионата Франции стал очередной успех 16-летней россиянки Мирры Андреевой, которая в начале мая сенсационно дошла до финала на крупном турнире в Мадриде, а на Roland Garros, преодолев квалификацию, стала самой молодой участницей третьего круга с 2005 года и почти обеспечила себе место в первой сотне рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). О феномене юной соотечественницы после ее уверенной победы над француженкой Диан Парри задумался корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Ложа прессы корта Симон Матье, самой новой и третьей по значению арены Roland Garros, вмещает примерно полсотни человек. Обычно на матчах ранних стадий в нее заглядывают лишь несколько журналистов, однако на этой игре уже к середине первой партии там наблюдался аншлаг. Диан Парри считается во Франции довольно перспективной теннисисткой. Она недавно выиграла в Париже турнир WTA низшей категории 125 и занимает в рейтинге 79-е место, но в данном случае журналисты пришли смотреть на ее соперницу. Дело в том, что противостоявшей француженке 16-летней Мирре Андреевой еще после победы, одержанной за 56 минут в первом круге над опытнейшей американкой Элисон Риске, успели пропеть дифирамбы и французская L"Equipe, и испанская Marca, и итальянская La Gazzetta dello Sport, и другие маститые издания.

Встреча с Парри тоже не затянулась. Как и во вторник, россиянка снова отдала всего три гейма, а матч продолжался 1 час 17 минут.

Обладающая редко встречающимся в современном женском теннисе одноручным ударом слева Парри сопротивлялась, как умела, но за исключением небольшого неудачного отрезка в начале второй партии Андреева провела очередной образцово-показательный матч.

Плотная первая и качественная вторая подача, прекрасно поставленные крученые бэкхенды, чередующиеся с более плоскими форхендами, точные свечи, укороченные удары, которые при умелом их использовании на грунте очень эффективны, выверенные выходы к сетке. Россиянка была хороша в атаке и надежна в обороне. Со стороны казалось, что эта гармонично сложенная девушка, обладающая прекрасными физическими данными, уже сейчас умеет в теннисе абсолютно все.

Диан Парри | Источник: Reuters

В этот раз Андреевой после игры впервые выделили самую главную из трех аудиторий, предназначенных на Roland Garros для пресс-конференций. И она держалась там очень естественно, успешно завоевывая, не без помощи легкого девичьего кокетства, симпатии мировых теннисных акул пера. А когда вдруг узнала, что в так называемом живом рейтинге, учитывающем результаты Roland Garros на данный момент, со 143-го места поднялась уже на 97-е, то от радости подняла вверх сжатый кулачок.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=85a6243a15410491&partner_ext=173&place_id=222&oid=-19793516&hd=2&id=456239742&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Корреспондент «Ъ», который сообщил героине дня эту новость, поинтересовался, мечтала ли она о таком результате в конце января, когда на Australian Open дошла до финала своего четвертого и, видимо, уже последнего юниорского турнира Большого шлема. (Там Андреева проиграла другой россиянке Алине Корнеевой.) «Конечно же, нет», — сказала самая юная участница третьего круга Roland Garros за последние 18 лет. А на вопрос о восприятии всего того, что происходит в последние дни вокруг нее, ответила, что немного волнуется, поскольку раньше не получала столько внимания и, например, никогда не сидела в таком большом зале. «Благодарна тому, что рядом со мной есть мои родители, которые помогают мне все это принимать и переживать. Без них тут я бы, наверное, уже совсем с ума сошла», — добавила возмутительница спокойствия. И это было единственное признание того, что на самом деле ей сейчас все-таки не так уж легко.

Раздавать Мирре Андреевой излишние авансы, конечно, пока рано. История тенниса знает немало примеров, когда подобные взлеты теннисисток юниорского возраста впоследствии оборачивались пшиком.