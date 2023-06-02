Рублев проиграл Сонего в третьем круге «Ролан Гаррос», россиянин вел по сетам 2:0
Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Матч длился 3 часа 45 минут.
Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Матч длился 3 часа 45 минут.
Рублев выиграл первые два сета, но затем проиграл три подряд.
Рублев сделал за игру 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. У Сонего — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
В четвертом круге Сонего сыграет с россиянином Кареном Хачановым.