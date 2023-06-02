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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рублев проиграл Сонего в третьем круге «Ролан Гаррос», россиянин вел по сетам 2:0

Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Матч длился 3 часа 45 минут.

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Источник: Reuters

Рублев выиграл первые два сета, но затем проиграл три подряд.

Рублев сделал за игру 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. У Сонего — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертом круге Сонего сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

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