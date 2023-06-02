Вторая ракетка Казахстана осталась без «Ролан Гаррос»
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выступила в третьем круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выступила в третьем круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперницей казахстанки, которая занимает 58-е место в рейтинге WTA была американская теннисистка Слоан Стивенс (30-е место). В первом сете американка оказалась сильнее — 6:3, а во втором Путинцева выиграла с зеркальным счетом 6:3.
В решающем сете казахстанка потерпела поражение — 2:6. При этом Путинцева по ходу сета взяла медицинский перерыв из-за повреждения бедра.
Игра продолжалась два часа и 23 минуты.
Отметим, что Стивенс является чемпионкой US Open — 2017.