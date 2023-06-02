Вторая ракетка Казахстана осталась без «Ролан Гаррос»

Соперницей казахстанки, которая занимает 58-е место в рейтинге WTA была американская теннисистка Слоан Стивенс (30-е место). В первом сете американка оказалась сильнее — 6:3, а во втором Путинцева выиграла с зеркальным счетом 6:3.