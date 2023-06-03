Гашек призвал задавать вопросы на политические темы спортсменам из России и Беларуси

«Наконец-то. Если для СМИ, журналистов жизнь дороже любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча! Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA и ATP, они пытаются вас запугать.



Всем журналистам и СМИ. Как вы думаете, важнее ли после матча спросить Соболенко, Овечкина и других российских и белорусских спортсменов о победных бросках и голах или об их отношении к действиям России (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)?» — говорится в сообщении.