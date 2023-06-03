Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Факел
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Ростов
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Торпедо
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Краснодар
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Динамо
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
Химки
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Сочи
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Акрон
Волгарь
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
КАМАЗ
Нефтехимик
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Интер
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо Мх
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Кубань
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей
Волга
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Аяччо
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Осер
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Кремонезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Лацио
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Арсенал
60
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
Все события
16:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Гашек призвал задавать вопросы на политические темы спортсменам из России и Беларуси

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» с одобрением высказался о вопросах спортсменам на политические темы.

Наверх
Источник: AFP 2022

Причиной послужила журналистка, на пресс-конференции задавшая несколько провокационных вопросов белорусской теннисистке Арине Соболенко.

Кроме того, Гашек призвал не бояться спрашивать подобное у российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и других спортсменов из России и Беларуси.

«Наконец-то. Если для СМИ, журналистов жизнь дороже любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча! Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA и ATP, они пытаются вас запугать.

Всем журналистам и СМИ. Как вы думаете, важнее ли после матча спросить Соболенко, Овечкина и других российских и белорусских спортсменов о победных бросках и голах или об их отношении к действиям России (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)?» — говорится в сообщении.

Отметим, что вчера, 2 июня, Соболенко отказалась провести открытую пресс-конференцию.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы их не хотим». Российских лыжников не пустили на Кубок мира
Загитова стала украшением «ЛП» или опозорила его?
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь